Manfredonia, Don Milani uno – Maiorano “Successo per il progetto Web Radio”

Manfredonia, 22 maggio 2020. Gli alunni della classe 5^C dell’I.C. Don Milani uno – Maiorano hanno animato la seconda puntata della serie di quattro trasmissioni radiofoniche che la nostra Scuola ha dedicato alle classi quinte. Alunni e docenti, coordinati tecnicamente dall’ins. Arianna Giuliano (ideatrice del progetto), hanno prima lavorato al tema e ai contenuti da trattare, riunendosi in una videoconferenza di redazione (competenze digitali e di team working), poi hanno registrato le tracce audio che sono confluite nella puntata che ascolterete.

“Non vogliamo anticiparvi nulla, non vogliamo togliervi il gusto della sorpresa, ma vogliamo condividere con voi lo spirito della puntata. Alunni e docenti hanno voluto dare il proprio contributo per superare il momento di difficoltà che stiamo vivendo. L’idea è utilizzare la radio per incoraggiare concittadini e italiani tutti a proteggere gli altri proteggendo se stessi. Come? Rispettando sette regole per riprendere una salutare vita di relazione. Come lo avranno fatto? Questa è la sorpresa. Buon ascolto della puntata speciale “7 passi per vivere consapevol/mente in salute”. Attîzzéte i rècchje, la puntata è poliglotta

(traduzione a cura dell’ins. Cinzia Pinto).

https://www.icdonmilaniunomaiorano.edu.it/index.php/web-radio