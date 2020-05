Manfredonia, incidente in via Tribuna tra auto e scooter: ferito (FOTO)

, 22 maggio 2020. Incidente tra un’auto e uno scooter poco fa in via Tribuna, all’altezza della Casa di riposo Anna Rizzi, dopo il Campanile. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, il sinistro ha coinvolto due mezzi, con una persona che risulterebbe ferita. Sul posto: i sanitari del, gli agenti della, gli ispettori delladi Manfredonia.

Come riporta a StatoQuotidiano la Polizia locale, intervenuta a rilevare il sinistro stradale, “l’incidente è avvenuto tra un veicolo che scendeva da via Campanile, per immettersi in via Tribuna, e un altro che stava percorrendo la stessa via. A causa di una probabile mancata precedenza, i due mezzi sono entrati in collisione. A causa dell’urto, il conducente del mezzo a due ruote è caduto in terra con lo scooter, strisciando, per poi salire sul marciapiede. Lo stesso mezzo a due ruote, dal marciapiede, riscendeva sull’asfalto fermandosi più avanti. Le condizioni del ferito non destano preoccupazioni, nonostante questo l’uomo è stato trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per accertamenti”.

FOTO STATOQUOTIDIANO.IT, 22.05.2020