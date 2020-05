“Nessuna autopsia sui decessi COVID: opportunità mancata”. Nello studio il dr. Sessa

Foggia, 22 maggio 2020. “Nonostante il crescente numero di studi pubblicati su COVID-19, in tutti gli studi esaminati è evidente la mancanza di una patofisiologia della morte ben definita tra i pazienti deceduti a seguito di infezione da COVID-19. L’autopsia dovrebbe essere considerata obbligatoria per definire la causa esatta della morte, fornendo così utili informazioni cliniche ed epidemiologiche nonché approfondimenti patofisiologici per fornire ulteriori strumenti terapeutici“.

E’ quanto emerge dallo studio “No Autopsies on COVID-19 Deaths: A Missed Opportunity and the Lockdown of Science“, pubblicato su “Journal of Clinical Medicine”. Nello studio anche dr. Sessa. Nello studio, di cui si allega un ulteriore contenuto, presente anche il dr. Francesco Sessa (in foto), del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università di Foggia.