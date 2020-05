San Marco, continua il lavoro di Matteo Nenna nel donare DPI a chi ha bisogno

Il giovane volontario sammarchese ci ha scritto nuovamente per (ringraziarci) informarci sugli sviluppi della sua lodevole iniziativa: sviluppare DPI con la stampante 3D e metterli a disposizioni di ospedali, associazioni e attività commerciali. (fonte www.sanmarcoinlamis.eu)

Salve spettabile Redazione,

vi ringrazio per l’apporto e la visibilità fornitami affinché si portasse a conoscenza e realizzasse il mio intento, quello di far pervenire i circa 200 dispositivi di protezione fin qui realizzati (di cui vi giro gli apprezzamenti ricevuti) all’RSA di San Marco in Lamis, alla Protezione Civile di San Marco in Lamis, alle attività commerciali di San Marco in Lamis, a medici ed infermieri del DH Oncologico e del DH Ematologico del Poliambulatorio di “Casa Sollievo della Sofferenza”.

Il merito è anche della vostra redazione, che ha reso noto l’iniziativa, e v’informo che continuano a pervenire richieste che mi rendono, nel mio piccolo, utile e collaborativo. Inoltre sono in corso di realizzazione alcuni dispositivi odontoiatrici come fascette salva orecchie (quelle di colore arancione nella foto-copertina) visiere protettive, vari oggetti, tutti stampati in 3D ed anche un dispositivo (in progettazione) per aspiratore (per uso odontoiatrico) a cui ho voluto aggiungere delle “simpatiche” statuette come un T-REX (foto-copertina e foto sottostante).

Grazie ancora e a presto!