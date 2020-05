Sanità, Conca “Togli la stabilizzazione metti la stabilizzazione”

Bari, 22 maggio 2020. “È finito il tempo degli eroi del sistema sanitario e, così, l’articolo 255 della bozza del 13 maggio scorso è sparito nella stesura finale approvata ieri. Quello che sembrava un refuso e un’ingiustizia da sanare ex post, che aveva acceso le speranze di molti, ha gettato nello sconforto migliaia di operatori sanitari. La norma escludeva dalla stabilizzazione coloro che erano in prima linea, proprio quelli che stavano gestendo l’emergenza rischiando la vita per mancanza di dispositivi di protezione, e, paradossalmente, includeva chi lavorava comodamente a casa in smart-working.

Si doveva estendere al 31.12.2020 e a tutti, superando l’articolo 11 bis, per dare la possibilità di maturare i 36 mesi di cui alla legge Madia. Un nulla di fatto per ora, salvo ripensamenti. Non posso, però, non stigmatizzare la gara che molti hanno fatto per intestarsi una vittoria facendo i conti senza l’oste. Pagano e Boccia del Pd ringraziati da Emiliano che gongolova come se fosse merito suo. Il M5S che precisava che era merito del governo, le altre forze del consiglio regionale cercavano di fare altrettanto. Ora il PD accusa il Movimento di gioco sporco e Leu ci rassicura che è solo merito di Speranza, ma forse non sono aggiornati sull’evoluzione. Insomma, una trama sempre più fitta e divertente. Staremo a vedere cosa succederà. Io avevo scritto una mail, il 10 aprile, a Montanaro ed Emiliano per chiedergli di sanare la stortura facendo leva sul governo centrale.

Avrei potuto prendermi la mia parte di merito, ma non l’ho fatto perché aveva ragione Trapattoni, non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Speriamo che si ravvedano tutti in futuro e, soprattutto, che si riformi il sistema sanitario nazionale una volta per tutte, così che non ci debba più essere bisogno di stabilizzare la precarietà ma regolari concorsi”.