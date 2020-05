Vieste, il Pugnochiuso Resort riapre a fine giugno

(advtraining.it) “Il 27 giugno riaprirà a Vieste in totale sicurezza e con alti standard qualitativi il Pugnochiuso Resort con l’hotel Del Faro****, composto da 175 unità abitative suddivise in 5 tipologie disposte su 150 ettari di estensione nel promontorio del Parco Nazionale del Gargano, con possibilità di prenotare alla migliore tariffa “senza pensieri” ha dichiaratoDirettore commerciale Italia di, che include anche l’Isola privata di Albarella, in provincia di Rovigo, all’interno del Parco Regionale Delta del Po, Riserva di Biosfera Mab Unesco.

“Disponibili ad accettare i voucher messi a disposizione dal Dl Rilancio, nel Resort è operativo un team che ha ideato, in ottemperanza ai vari DPCM, un protocollo di igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni, definendone le regole di utilizzo per garantire le distanze di sicurezza e la continua vigilanza. Il servizio medico privato dedicato al Resort sarà potenziato con un protocollo interno di gestione del Covid-19 che prevede particolari azioni preventive e di assistenza per pazienti sospetti. Il Gruppo Marcegaglia Hotels and Resorts sarà presente al TTG Travel Experience dal 14 al 16 ottobre 2020 nel quartiere fieristico di Rimini” ha anticipato Tricarico. Fonte: advtraining.it