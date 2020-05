Vino, falsi timbri di autenticazione del Comune di Foggia: inammissibili 2 ricorsi

Roma, 22 maggio 2020. “(..) Accertata la falsità delle effigie dei timbri, diventa del tutto irrilevante che siano autentiche le firme apposte sulle bolle di accompagnamento, tenuto conto della autonoma offensività della condotta di cui all’art. 469 cod. pen. rispetto alla valutazione della autenticità degli altri elementi dell’atto sul quale il contrassegno viene apposto (..)”.

Con sentenza di recente pubblicazione (con udienza svoltasi nel febbraio 2020), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibili i ricorsi proposti da Claudio Capraro, nato a San Pietro Vernotico il 19/09/1960, Alessandro Rizzello, nato a Cellino San Marco il 27/12/1958, contro una sentenza del 12/11/2018 della Corte d’Appello di Lecce”.

I FATTI. Dalla sentenza: “Con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 8 febbraio 2016 Claudio Capraro e Alessandro Rizzello erano condannati per avere, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e amministratore di fatto della RI.CA s.r.I., impiegato nella preparazione del vino sostanze di qualità inferiore o comunque modificandone la composizione naturale (reato di cui all’art. 5 comma 1, lettera a) della legge 283/62 – capo 1), facendo uso di documentazione falsa, in quanto recante timbri di autenticazione contraffatti (reato di cui all’art. 469 cod. pen. – capo 2)”.

“Con sentenza del 12 novembre 2018 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione ascritta al capo 1) perché estinta per intervenuta prescrizione; ha confermato, invece, la affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui al capo 2), che è -bene precisare- è stato ascritto ai suddetti imputati per avere, in concorso tra loro, fatto uso di documentazione speciale vitivinicola (n. 35 documenti di accompagnamento, denominati modelli IT, relativi all’introduzione presso la RI.CA di oltre 10.500 ettolitri di vino Primitivo ITG Salento 2011 e altro vino rosso, bianco e rosato) recante timbri di autenticazione del Comune di Foggia (contraffatti da S.G. e recanti quale speditore la ditta vinicola di C.G., per i quali si procede separatamente presso la Procura di Foggia)”.

Con unico atto, sottoscritto da un legale, “propongono ricorso entrambi gli

imputati, articolandolo nei quattro motivi”.

Tra l’altro, “i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale ha sopperito alla ‘macroscopica carenza istruttoria sul punto’ con valorizzazione di indizi, quali quelli dell’inesistenza della ditta fornitrice del vino, la falsità delle operazioni annotate nelle bollette e le modalità di compilazione di queste ultime”. Inoltre, “I ricorrenti, partendo dal dato dell’incontestata autenticità delle firme apposte sulle bolle di accompagnamento, sostengono che la falsità dei timbri apposti non rileverebbe sulla ‘offensività’, perché si tratterebbe di un falso innocuo”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto “inammissibili” i ricorsi.