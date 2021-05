Anche due runner di Manfredonia alla 100 km del Passatore

La lunghezza del tracciato ideato per la special edition del Campionato Italiano è di 5 km, che saranno ripetuti per 20 volte dai concorrenti. Lo spettacolo sarà trasmesso per la prima volta in diretta web e i sipontini potranno seguire comodamente da casa Nicola Ciuffreda e Filippo Castriotta, dalla partenza all’arrivo, sul portale sport2u.tv e sulle pagine Facebook di Oasport e 100 km del Passatore.