Arresto Landella. Pubblica illuminazione, costi effettivi e “aggiuntivi” nelle carte della Procura

Foggia, 22 maggio 2021. Il Project financing per la pubblica illuminazione a Foggia è un megaprogetto con affidamento a 20 anni, un'operazione da 53 milioni di euro che il Comune di Foggia comincia dal 2017. Si tratta di sostituire un impianto obsoleto in tutte le sue componenti, migliaia di punti luce e centraline a Foggia e nelle borgate. Si avvale, nella sua compilazione, di circa 23 pagine di studio di fattibilità.

Ieri mattina per Franco Landella sono scattate le misure degli arresti domiciliari anche relativamente alla gestione di questo appalto per “tentata concussione”.

Come ha precisato il procuratore Vaccaro, la richiesta della Procura era quella della misura cautelare in carcere per gli indagati (Franco Landella, Michaela Di Donna Antonio Capotosto, Dario Iacovangelo e Paolo Tonti), il gip Antonio Sicuranza ha ritenuto di graduarla sottoponendo gli indagati agli arresti domiciliari, con la misura interdittiva per Daniela Di Donna. Si procede, scrive il gip, “anche a carico di altre persone indagate per le quali non sono scattate le misure cautelari”.

Quello del project financing è “uno dei primi atti dell’amministrazione Landella deliberato nel luglio 2017”, scrive il gip. Landella è indagato perché, recandosi presso l’abitazione di Luca Azzariti, -agente della Gi. One interessata al project financing- e prospettandogli di poter mandare tutto all’aria, compiva atti idonei a costringerlo a consegnargli denaro, prima 500mila euro e poi 300mila.

L’arresto di Iaccarino “uno dei perni del malcostume politico-amministrativo” ha allargato il materiale probatorio per le dichiarazioni rese da alcune vittime delle condotte illecite. L’ordinanza nelle sue 63 pagine fa riferimento all’iter della gara per la pubblica illuminazione, si avvale di informazioni testimoniali, di captazione ambientale, di registrazioni delle parti in causa sulla vicenda. La giunta comunale delibera per la sostenibilità tecnico amministrativa della proposta di due industrie ferraresi, Sitie Impianti industriali e Go4Green srl, e viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’apertura della procedura in concessione. Fin qui la giunta e gli uffici comunali.

Quello che allarma gli inquirenti emerge da una captazione ambientale fra la collaboratrice e un assessore: “Quel bastardo del sindaco si è rubato….fregato un milione di euro e cinquecento…. non lo so…. un milione di euro solo lui… più di 500 mila euro a tutta la giunta”.

Sullo stesso tema sono riportate nell’ordinanza alcune sommarie informazioni testimoniali rese da Luca Azzariti, amico di Leonardo Iaccarino da antica data, procuratore speciale della “Gi One spa” mandata da Go4 Green a sostituire Sitie Impianti industriali nella Ati, già aggiudicataria dell’appalto per l’illuminazione di Foggia.

Si incontra con il sindaco Landella per il subentro della sua azienda nel project financing ma chiede di non dirlo a Iaccarino. Azzariti, però, lo ha già comunicato al suo amico prima ancora di incontrare il sindaco, e Iaccarino gli ha anche suggerito di registrare la conversazione “a sua tutela”. Landella, compreso di non essere l’unico interlocutore di Azzariti perché Iaccarino gli dice di non importunare più il suo amico, rincontra Azzariti. Nell’ordinanza il racconto della vicenda si basa sulle domande degli inquirenti e le risposte di Azzariti. “Il sindaco mi diceva che non avevo mostrato di essere persona affidabile già alla semplice richiesta di non parlare con nessuno, figuriamoci per cose più serie….”. Circa la tangente, “l’importo in questione- mi faceva capire il sindaco- non era quello che io conoscevo ma la metà”. Plasticamente, nel racconto indica con “pollice su”, 1 milione di euro”, con il gesto “orizzontale” la metà.

Ci sono le registrazioni telefoniche del colloquio fra Landella e Azzariti a marzo 2020 per fissare l’appuntamento, e la registrazione della conversazione di questo incontro, come Iaccarino aveva suggerito al procuratore della Gi One spa. Azzariti sapeva di questa “facilitazione” per portare a compimento l’opera in quanto ci era passata prima la Sitie Impianti industriali- detentrice di quote della società Go4green- con l’agente che aveva portato avanti la trattativa per l’aggiudicazione dell’appalto.

“Ricordo- dice Azzariti- che quando con gli altri soggetti imprenditoriali si parlava di questo appalto di illuminazione di Foggia il commento ricorrente era che avremmo dovuto guardare, più che ai costi effettivi di realizzazione dell’opera, a quelli collaterali aggiuntivi da elargire ad amministratori corrotti”.

Azzariti registra la conversazione con il sindaco e viene anche registrato da Iaccarino, a sua insaputa, quando gli narra dell’offerta illecita. In un’altra fase, Iaccarino riferisce ad Azzariti quello di cui ha parlato con i suoi colleghi consiglieri comunali: “Ha trattato…. ha rinunciato al suo malloppo e gli ha chiesto 300mila euro, ha detto che lui sta fuori da sta cosa….”. In un altro passaggio l’ex presidente del consiglio dà la sua spiegazione ad Azzariti sul perché il sindaco non l’abbia più cercato: “Non l’ha fatto perché si sente sicuro di aver trattato solo con te, ora, dice, mando buca a tutti quanti non e me frega più niente”.

A testimoniare sulla questione, anche il detentore originario del project financing, prima che arrivasse Azzariti: “Il subentro stava andando bene, poi è saltato tutto. Quando ho chiesto ad Azzariti il perché, lui mi diceva che il sindaco era impazzito… parlava di denaro che doveva girare”. Anche lui sapeva che “c’era la necessità di fare un percorso” per ottenere l’appalto, anche lui sapeva del “milione di euro”.

Di seguito lo stralcio di una conversazione di Iaccarino: “Ladrone di merda, si è permesso di chiedere tangenti a un amico mio, è andato sotto casa sua e ha chiesto un milione di euro…. poi vabbè ha detto è sceso…. a 300mila, ora vediamo se questo mio amico è disposto a farlo arrestare”. Il 25 giugno 2020 l’aliquota tecnico-dirigenziale, deputata ad autorizzare il subentro della “Gi One Spa”, ha ritenuto l’azienda non affidabile. Contro detto provvedimento amministrativo l’azienda ha presentato ricorso al Tar Puglia che l’ha rigettato, attualmente la causa è al Consiglio di Stato.

Paola Lucino, 22 maggio 2021