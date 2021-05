Gargano, strade dissestate e senza segnaletica: proteste a San Menaio

Vico del Gargano, 22/05/2021 – (retegargano) Non si contano più le proteste e le im­precazioni degli automobilisti che percorrono il tratto della provinciale 528 che collega la località marina di San Me­nato a Vico del Gargano e prosegue per la Foresta Umbra e Monte Sant’Angelo attra­versando il cuore del Parco Nazionale del Gargano. Il manto stradale si presenta completamente cancellato, incerta la se­gnaletica orizzontale, nessuna separazio­ne fra la carreggiata e le cunette laterali, spesso invasa da terriccio scivoloso prove­niente dalla campagna in caso di pioggia. (retegargano)