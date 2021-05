Il voto sulla delibera Tonti a luglio, il “panettone” a dicembre

“Landella riceveva indebitamente da Paolo Tonti 32mila euro per il voto favorevole all’accapo relativo al Programma “Tonti Raffaele srl” e distribuiva la somma fra alcuni consiglieri comunali tramite la moglie Daniela Di Donna addetta all’ufficio di gabinetto del sindaco”. Questa è l’accusa della Procura nei confronti di Landella e di altri 2 consiglieri per “corruzione”. L’ accapo, che prevede in variante al Prg un complesso di fabbricati per residenze e servizi nei pressi dell’Ospedale, un’area di 92mila mq-ha, ha avuto in aula vari stop and go. Viene approvato il 21 luglio 2020 con non poche polemiche fra consiglieri, per esempio se ci fosse ancora la “pubblica utilità” superati i 3 anni in cui i lavori non sono iniziati (il voto del consiglio comunale risale al 2013) e se, appunto, il rinnovo da 5 a 10 anni fosse possibile.

“Ci sono ancora i cancelli chiusi e le erbacce lì davanti”, commentano via telefono alcuni consiglieri che discutevano del punto all’ordine del giorno di luglio.

Iaccarino, il 5 gennaio del 2021 (si è in piena bufera dopo gli spari di Capodanno) parla al telefono di alcuni soldi portati a Natale, “soldi che dovevo riscuotere per una tangente…..di come si chiama, Tonti….Tonti, dove avevamo fatto 5mila euro a consigliere comunale. Io però ogni volta faccio il filmino e dico: Maria, stipa, metti là. Landella ha fatto un solo errore, ha posizionato un figlio di z…..a come me in un punto strategico”.

Antonio Capotosto dice a Iaccarino: “Quello ha preso 30mila carte…. Ma non è tutto, ti devono dare qualche altra cosa”. L’ordinanza riporta altri aspetti delle impressioni post voto in aula: “Ha fatto il colpaccio, s’hann abbusct 10 mila euro a chi ha votato”.

Qualcuno deduce che “chi sta nel gruppo Landella vinca gli appalti”. “Non rimangono dubbi- scrive il gip- che Landella si sia accordato con i suoi consiglieri di “fiducia” per avere il numero di voti necessari a un esito positivo della ‘pratica”’.

La moglie del sindaco Daniela Di Donna è definita dal co-indagato Capotosto la “cartiera”, custode delle somme raccolte dal marito.Iaccarino non è ancora revocato da presidente e si incontra a palazzo di città con Landella e la moglie. Una glossa della P.G convince particolarmente gli inquirenti, cioè “le allusioni a ‘documenti’ e ‘fotocopie’ come terminologia riferita alle somme di denaro” .

Diversamente, incontrandosi e sistemando la faccenda dell’obolo da spartire, i diretti interessati parlavano di “integrazione della sua situazione di bilancio” e della “busta da leggere”.

Iaccarino risponde alle domande dei pm e parla di buste “rosse” della profumeria: “Leo questo è un pensiero per tua moglie da parte di Dany”, cioè un pensiero per la moglie di Iaccarino lasciatogli da Franco Landella. Oppure il contenente è una “busta gialla”. All’interno, il denaro che fa risalire, appunto, alle due fasi di spartizione della somma Tonti. Quello di Iaccarino è il “narrato auto-etero accusatorio”, che include tanti fatti e nomi di cui i pm chiedono conto e riscontro, anche sulle base delle trascrizioni delle sue stesse telefonate. E’ quasi Natale e si affretta con quella “provvista” a comprare un gioiello e varie bevande in un negozio. Quando Iaccarino riferisce dei “regali” ricevuti li ritiene “il panettone che sta sotto l’albero”, ovvero, “il Buon Natale a me e famiglia”. Il dono è stato fatto a lui e a un altro consigliere.

E’ il 15 dicembre 2020, giorno del consiglio comunale, 17 consiglieri hanno votato a favore della delibera Tonti. “La dazione delle illecite ricompense è avvenuta in un’area degli uffici comunali dove le telecamere- rileva la Procura- potrebbero aver registrato le immagini”.

Chi ha preso quanto e quando, anche in base al ruolo, questo è il tenore dei discorsi intercettati. Iaccarino pensa che debba averne di più, visto che fa il presidente del consiglio. Dario Iacovangelo gli chiede: “Hai fatto? Sei passato dal sindaco, hai preso qualcosa o niente?…. ma io pensavo che avevi fatto di più…..no come gli altri no, io sono d’accordo con te….io due….Landella si è mangiato a tutti quanti”.

D’altro canto, si nota un presidente del consiglio preoccupato nel caso “si faccia un controllo incrociato di tutti questi prelievi da parte di Tonti in quella fase temporale”.

Paola Lucino, 22 maggio 2021