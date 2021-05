L’ autore di “Berserk”, Kentaro Miura, ricordato dal titolare del “Labirinto dei Manga” di Foggia

Il mondo dei manga giapponesi affascina ormai da diversi anni giovani e meno giovani, non solo nella terra del sol levante. Un vero e proprio boom che ha caratterizzato il mercato italiano, coinvolgendo soprattutto teenager negli anni 90, appassionati a queste storie fantasiose e originali, disegnate scrupolosamente.

Questo fenomeno ha coinvolto sempre più pubblico, fino a comprendere persone di tutte le età, diventando un vero e proprio riferimento nella cultura di massa. Letture avvincenti, dove la fantasia prende vita ed è possibile dimenticare i problemi quotidiani, anche per gli adulti. Uno dei fumetti giapponesi più venduti e importanti di sempre è Berserk.

Questo al 2021 ha venduto oltre 50 milioni di copie nel mondo, divenendo così uno dei manga di maggior successo di sempre.

Disegnato egregiamente da Kentaro Miura, possiede una storia molto lunga e a tratti travagliata, durata ben 29 anni. La saga dei protagonisti, Gatsu e Caska, infatti inizia nel lontano 1989 e ad oggi risulta non ancora terminata. Un’opera cupa, a tratti abbastanza violenta, ambientata in un inedito medioevo dark fantasy.

Per comprendere Berserk, bisogna capirne le dinamiche in maniera approfondita, gustarlo lentamente, non basta sfogliarne in tutta fretta le prime pagine. Un guerriero leggendario, ma dagli aspetti oscuri chiamato Gatsu, determinato a sconfiggere un gruppo di potenti demoni. Riuscirà a sfuggire da questi guerrieri oscuri con la sua amata, la combattente Caska, ma pagherà un prezzo altissimo. In estrema sintesi, il guerriero continuerà la sua battaglia contro queste forze malvagie, armato della sua iconica spada “ammazzadraghi”, pur di far trionfare il bene, malgrado tutto il male subito. Un’opera matura, che analizza la natura umana, ne tocca i molteplici aspetti, soprattutto le debolezze e le criticità, ma anche un esempio originale di cultura pop moderna.

Purtroppo il “mangaka” Miura ci ha lasciato prematuramente agli inizi di maggio, lasciando tutti i suoi fan col fiato sospeso. C’è chi si dispera perché non potrà mai leggere la parte finale della storia, più volte rimandata negli anni.

Gatsu riuscirà mai ad ottenere la sua vendetta? Caska riuscirà a risolvere i suoi problemi? Ma esistono anche punti di vista differenti in merito. Qualche appassionato di tutto rispetto, afferma addirittura che nessun autore giapponese pensi ad un finale vero e proprio, ma valuti l’andamento della storia di volta in volta.

In ogni caso resta una perdita abissale nel mondo della cultura pop in generale, un autore che comunque avrebbe potuto regalarci ancora altre perle. Abbiamo chiesto ad Andrea Fiore, giovane titolare della nota fumetteria foggiana “Il Labirinto dei Manga”, di rilasciarci delle dichiarazioni riguardo alla recente scomparsa dell’autore giapponese: “Apprendere della morte del maestro Miura è stato un grave colpo per la storia dell’arte e del fumetto, sicuramente questo episodio ha lasciato un segno nei suoi fan.

La speranza è che i suoi allievi raccolgano i suoi insegnamenti e il suo pennino per proseguire nella sua “mastodontica opera”, anche se sono pessimista da questo punto di vista”. Andrea inoltre sottolinea il forte legame personale che ha da sempre con Berserk e conclude: “D’altronde è stato il mio primo manga, mi ha fatto avvicinare al mondo del fumetto, essendo uno dei capostipiti del genere fantasy dark”.

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia 22 maggio 2021