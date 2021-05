Manfredonia. Francesco: “Perché il bene privato viene anteposto al bene pubblico?”

(STATOQUOTIDIANO, ore 13). Manfredonia, 22 maggio 2021. “In quale mondo migliore dei precedenti il bene privato viene anteposto al bene pubblico? A prescindere dall’uso che se ne voglia fare di quello spazio, indipendentemente dalle grandi manovre garantiste di questa post pandemia, la totale mancanza di considerazione per i cittadini che aspettavano l’estate per tornare alla normalità, nei loro posti di sempre, luoghi di aggregazione, condivisione, giovani e anziani, studenti e nullafacenti, non c’è ragione economica che tenga“.

“Su una costa già martoriata da inquinamento e abusivismo, oltre alla totale mancanza di gusto, si aspettava solo un altro colpo come questo a rendere più pesante questo ritorno alla ‘normalità’. Perché in effetti è questa la nostra normalità, continuare a farci fare e a farci del male”.

E’ quanto scrive sui social Francesco di Manfredonia, in un post dal titolo “Gli orizzonti perduti“, evidenziando un’attuale situazione in località Acqua di Cristo, nell’area del ristorante “Guarda che luna”.

La riflessione ha trovato la condivisione di numerosi cittadini. In tanti in questi giorni hanno scritto a StatoQuotidiano.it evidenziando una “privazione in parte” per i cittadini di uno dei tratti più caratteristici dell’area.

“Senza orgoglio, senza reagire agli schiaffi, forse perché pieni di sensi di colpa, forse perché siamo in un posto troppo bello da sentirci in debito con gli altri che invece non hanno niente. Quant’è bella Manfredonia dice una mia cara amica, lo dice davvero ma io percepisco anche una sottile ironia, che lei mi assicura non esserci, ma che io non riesco a non sentire, non riesco perché è impossibile non vedere tutto il resto che c’è attorno e cioè il totale menefreghismo di cittadini che non sentono l’appartenenza alla loro città e la lasciano alle ortiche dell’indifferenza”, scrive Francesco nel post.

“Un gran pippone per dire che sarebbe il caso di rivedere questa situazione al lido Oronzo, come di altri posti, nel rispetto del lavoro e dell’economia, ma anche nel rispetto di tutti coloro che vivono ancora questa città come fonte di piacere, di bellezza, di svago e condivisione sociale”, conclude Francesco.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, al netto dell’esercizio garantito a tutti i cittadini di esprimere il proprio diritto di critica, si precisa in ogni modo che la suddetta area recintata è stata data in concessione dall’Autorità Portuale (attuale Attualità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) sin dal 2014 (come da foto allegate, conc.dem. s. 2/2014 soc. b.c. sas), con obbligo a carico dei concessionari di delimitare la stessa area con relativa custodia.