Manfredonia. Legale Bar Centrale Sas: “Delimitazione area in loc. Acqua di Cristo dopo opere abusive di ignoti”

(STATOQUOTIDIANO, ore 23). Manfredonia, 22 maggio 2021. In merito all’articolo “Manfredonia. Francesco: “Perché il bene privato viene anteposto al bene pubblico?“, il legale della legale della società Bar Centrale Sas di Manfredonia dichiara a StatoQuotidiano.it. “Si ribadisce che l’area in questione, di circa 1000 metri quadri, è stata oggetto di concessione dall’allora Autorità Portuale di Manfredonia (attuale Attualità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) sin dal 2014 (come da foto allegate, conc.dem. s. 2/2014 soc. Bar Centrale Sas).

A seguito di sopralluogo, avvenuto circa un mese fa, da parte della Capitaneria di Porto di Manfredonia, referenti dell’Autorità Portuale di Manfredonia, Agenzia delle Dogane, Carabinieri Forestali, sono state accertate una serie di opere abusive nell’area oggi delimitata, realizzate da ignoti nel periodo in cui vigeva il sequestro della struttura, consistenti in scalinate in cemento armato, recinzione, installazione di piastre di cemento conficcate nella scogliera, avente funzione di supporto per gli ombrelloni, che hanno comportato un deturpamento della scogliera, rispetto allo stato originario.

I referenti degli enti che hanno effettuato il controllo hanno imposto alla concessionaria Bar Centrale Sas di Manfredonia la rimozione di tutte le opere abusive indicate, realizzate da ignoti, visibili nelle foto in allegato, a cura e spese della concessionaria con ripristino dello stato nei luoghi nonché la delimitazione dell’area.

FOTOGALLERY PRECEDENTI LA DELIMITAZIONE DELL’AREA (DAL LEGALE DELLA SOCIETA’)

Infine, precisa il legale della Bar Centrale sas, in riferimento all’articolo dei cittadini pubblicato stamani su StatoQuotidiano, “bene pubblico non significa inciviltà. L’area in questione, poi delimitata, era infatti diventata un ritrovo di tanti ragazzi che sporcavano, andavano a fumare spinelli, a fare i loro bisogni, oltre a consumare continuamente alcolici”.

“Un bene pubblico proprio perchè pubblico dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte dei cittadini. Con questa delimitazione lo stesso bene pubblico viene ora preservato nel suo stato originario. Resta naturalmente libera l’area adiacente la delimitazione per l’utilizzo dei bagnanti.