Quarato e Fatigato: “Città ferita da uso distorto della cosa pubblica”

“Relativamente agli arresti del Sindaco e dei consiglieri comunali, con le conseguenti raccapriccianti ricostruzioni degli inquirenti e le intercettazioni sentiamo un profondo senso di disgusto. L’uso distorto della cosa pubblica per fini personali, ci ha profondamente ferito, prima di tutto come cittadini e poi come consiglieri“. Lo scrivono in una nota i consiglieri del M5s Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato.

“La città tutta si sente tradita ed è avvilita dal constatare quanto siano cadute in basso le sue istituzioni.

Noi continuiamo a fare appello alla parte buona della città affinché si impegni in prima persona e si metta in gioco per restituire la dignità che questa comunità merita. Non è il momento dello sconforto ma quello di reagire e di lottare per rimettere le cose a posto”.

Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato