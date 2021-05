San Severo, Papa Francesco: venerabile don Felice Canelli, sacerdote diocesano

San Severo, 22/05/2021 – Il 22 maggio 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio Felice Canelli (1880-1977), Sacerdote della Diocesi di San Severo (Foggia-Italia).

S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della Diocesi di San Severo ha manifestato tutta la gioia, appena ricevuta la notizia che Don Felice Canelli è stato riconosciuto dalla Santa Sede Venerabile.

«In questo giorno, vigilia della Pentecoste, abbiamo ricevuto il dono grande del riconoscimento, da parte delle autorità competenti della Santa Sede, delle virtù eroiche di Don Felice Canelli; questo passaggio, nell’iter del processo per la canonizzazione, fa ascrivere il nostro sacerdote fra i “Venerabili”. Ed è stato proprio lo Spirito ad animare con il suo “fuoco” l’anima sacerdotale di Don Felice appassionato di Gesù presente nell’Eucaristia e di Gesù presente nei poveri. È lui che scriveva: “Qual è il nostro altare? Il Tabernacolo del tempio e la mano del povero”. Se dovessi sintetizzare con una frase il suo ministero sacerdotale esercitato con instancabile carità pastorale, direi che, da cooperatore salesiano, ha vissuto in pieno la regola di don Bosco, e che da sacerdote è stato presenza viva di Gesù buon Pastore, che dona la vita per il suo gregge.

Preghiamo il Signore, per la gioia che ha concesso a tutti noi di essere testimoni della sua Venerabilità lungo la strada della su santità, che ci conceda di seguire il modello di fede autentica di don Felice».

La Causa di Beatificazione e Canonizzazione, promossa dalla Diocesi di San Severo e dalla parrocchia di Croce Santa, è seguita dalla Postulazione salesiana nelle persone di don Pierluigi Cameroni, Postulatore Generale, di suor Francesca Caggiano, Figlia di Maria Ausiliatrice, Vice-Postulatrice e della Dott.ssa Lodovica Maria Zanet, collaboratrice.