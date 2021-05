Truffe agli anziani, a Carpino l’incontro con l’arma dei Carabinieri

Carpino 22/05/2021 – Un incontro per sensibilizzare le categorie più deboli della società, gli anziani, in quanto vittime di truffe, sempre più in aumento.

L’iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri di Carpino, ha evidenziato le modalità per evitare di non incorrere in questi malviventi. Ad intervenire il comandante luogotenente Letizi Fabio, della stazione dei carabinieri di Carpino e il vice sindaco, nonché assessore alle pari opportunità e all’istruzione del Comune di Carpino, Caterina Foresta. A dare i saluti il parroco Don Tonino Maggio.

Articolo di Valerio Agricola.