Vaccino Covid Puglia, consegnate 38mila dosi Moderna e Johnson&Johnson

Bari, 22/05/2021- (ansa) Sono state consegnate in Puglia altre 38mila dosi di vaccini anti Covid: nel dettaglio sono stati distribuiti 24.100 vaccini Moderna e 14.050 di J&J. Allo stato attuale, in Puglia c’è una scorta di sieri pari a 131.707 dosi, dato aggiornato ad oggi alle 17. Scarseggia AstraZeneca di cui risultano essere conservate solamente poco meno di 10mila dosi, mentre di Pfizer restano circa 84mila dosi.

Il tasso di occupazione dei posti letto Covid di Terapia intensiva in Puglia ha toccato il picco minimo nel 2021: secondo le rilevazioni di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i pugliesi positivi assistiti nelle Intensive occupano il 17% del totale dei posti letto, un punto percentuale sopra la media nazionale e 13 punti sotto la soglia critica indicata dal ministero della Salute. Non accadeva dallo scorso novembre. Nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia il tasso di occupazione è pari al 24%, 16 punti sotto il limite. (ansa)