Antonio Tutolo, Lucera in Fiore: “È bello piantumare fiori di ogni colore”

Lucera, 22 maggio 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal Consigliere Regionale ed ex Sindaco di Lucera, Antonio Tutolo:

«Ho partecipato con piacere alla manifestazione di “Lucera in fiore” che ieri ha visto protagonista Vladimir Luxuria, madrina dell’evento.

È stata un’occasione per ricordare quanto sia importante fare ciascuno la propria parte per rendere più gradevole e colorato il luogo in cui viviamo. Senza delegare sempre, molto possiamo fare noi stessi con un po’ di impegno.

Abbellire un davanzale fa bene a noi e agli altri cittadini. È stato bello piantumare fiori di ogni colore insieme ai presidenti di tante associazioni. Tutti insieme per il bello di cui può godere tutta la comunità. È facile, si comincia con un fiore».

Fotogallery (Antonio Tutolo Facebook):