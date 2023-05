“20 nuovi agenti di Polizia per Foggia? Purtroppo, non bastano”

Foggia – “Ringraziamo il Ministro Piantedosi per gli sforzi che sta facendo, anche grazie alla pressante azione del SAP, provinciale, regionale e nazionale, siamo riusciti ad ottenere altri 20 nuovi agenti per Foggia. Ma siamo costretti a ribadire che sono pochi. Purtroppo le scelte scellerate dei governi Renzi e Monti, con i blocchi contrattuali e successivamente il tourn-over al 50% hanno debilitato l’apparato sicurezza.

Foggia e la provincia sono in eterna emergenza sicurezza, l’escalation criminale sembra non fermarsi mai, l’altra sera l’ennesimo omicidio di Mafia, nonostante le numerose operazioni di polizia che hanno assicurato alla giustizia la maggior parte degli esponenti mafiosi della società Foggiana e delle organizzazioni mafiose della provincia”.

Lo dice in una nota il segretario provinciale del SAP, Giuseppe Vigilante.

“MA NON BASTA: Senza volanti sul territorio, con pochi uomini negli uffici investigativi, il non potenziamento delle specialità esistenti nel nostro territorio, ed i molteplici servizi da garantire, non si può stare al passo con le migliaia di crimini che vengono perpetrati ogni giorno a Foggia e provincia. I cittadini chiedono sicurezza e giustizia e non si può lasciare il territorio alla mercé del balordo di turno.

Il nostro grido d’allarme fa eco a quello del Procuratore Capo Vaccaro che alcuni giorni fa dichiarava: «40mila notizie di reato ogni anno, ma pochi giudici» – «A Foggia da anni ci sono meno magistrati rispetto al numero previsto anche perché nessuno vuole venire a lavorare qui. I posti carenti vengono messi a bando, ma l’ultimo concorso è ancora andato vacante”. ”

“Per questo chiediamo al Dipartimento e al Governo uno sforzo straordinario affinchè ci metta nelle condizioni di poter garantire a questa terra maggiore sicurezza e dignità.”