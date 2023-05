Manfredonia – “A me Manfredonia piace, potrei anche comprare casa oppure il sindaco (e sorride,ndr) potrebbe insignirmi della cittadinanza onoraria. Questo in risposta a chi dice che non sono di Manfredonia”.

E’ quanto detto dal Presidente del Manfredonia calcio, Giuseppe Di Benedetto, nel corso della puntata odierna di Telesveva Supermariosport, condotto da Mario Borraccino.

L’intervento segue la vittoria nella finalissima di Fasano contro il Gallipoli che ha decretato la promozione dei sipontini in serie D.

“Mister De Candia continuerà con il Manfredonia? Mi piacerebbe continuare nel solco della continuità. Inoltre, tecnicamente, in una scala di valori da zero a 10, vale 11. Preciso, impeccabile, vive come me in modo sanguigno il suo lavoro. Dall’allenamento al ritiro, alla gara. Caratterialmente prende spesso le situazioni di pancia, come me. Spero di riuscire a mantenere vivo il nostro rapporto, se ci saranno i presupposti preferirei averlo ancora come nostro allenatore”.

“Profilo del nuovo DS? Una persona onesta innanzitutto. Deve sentire sulle proprie spalle la responsabilità del nuovo campionato che andremo ad affrontare. Un campionato nel quale ci entreremo da matricola, con rispetto verso tutti i club presenti”.

In ogni modo, nessuna certezza matematica per il futuro. “Se io continuerò con il Manfredonia? Dovranno esserci tutti i presupposti (utilizzo Miramare in primis,ndr)”.

“Un caffè con Collicelli? Lo prenderò con chi lo rappresenta per la società Miramare. Il sindaco Rotice? Ho ricevuto uno sterile messaggio di congratulazioni, ho risposto allo stesso modo”.

LA VITTORIA CONTRO IL FASANO NELLA FINALISSIMA CONTRO IL GALLIPOLI