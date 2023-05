Di Benedetto: “Resterò presidente del Manfredonia? Comincio a sentirmi a casa” (I)

Manfredonia – “Giuseppe Di Benedetto resterà presidente del Manfredonia calcio?”. “Mi sono affezionato alla città. Quando vado a Manfredonia inizio a sentirmi a casa. Mi piacciono le città sul mare. Logisticamente, per come è strutturato, il Miramare va benissimo, è a ridosso del mare. Inoltre, sono affezionato ai tifosi, ai quali ho fatto una promessa. La mia discesa in campo si è tradotta in un risveglio nell’interesse per il calcio a Manfredonia”.

E’ quanto detto dal Presidente del Manfredonia calcio, Giuseppe Di Benedetto, nel corso della puntata odierna di Telesveva Supermariosport, condotto da Mario Borracino.

L’intervento segue la vittoria nella finalissima di Fasano contro il Gallipoli che ha decretato la promozione dei sipontini in serie D.

LA VITTORIA CONTRO IL FASANO NELLA FINALISSIMA CONTRO IL GALLIPOLI