Dove e come si può costruire una casa in legno abitabile?

Hai in mente di costruire una casa? Hai preso in considerazione la possibilità di vivere in una bella e confortevole casa in legno?

Ebbene, alcuni scartano a priori questa opzione pensando si tratti di una soluzione di ripiego, adatta solamente per i rifugi di montagna o come casette coloniali per la campagna.

Il fatto è che la bio-edilizia sta facendo letteralmente passi da gigante, essendo arrivata al punto di non avere nulla da invidiare alle costruzioni realizzate in muratura.

Prima di andare a rispondere alla domanda “dove si può costruire una casa in legno abitabile”, conosciamo meglio queste abitazioni e i loro innegabili vantaggi.

Le case in legno sono resistenti?

Se pensiamo alle case in legno come a costruzioni delicate e poco resistenti, allora ci sbagliamo di grosso. Le moderne tecnologie attuate nella loro realizzazione garantiscono un livello di resistenza pari, se non addirittura superiore alle costruzioni tradizionali.

Le strutture vengono isolate dovutamente sia per evitare l’umidità di condensa che quella di risalita. Il legno agisce inoltre da ottimo isolante termico, mantenendo l’abitazione fresca in estate e calda in inverno, facendoci risparmiare sulle bollette.

Questo materiale ha una flessibilità sorprendente, riuscendo a resistere molto bene alle sollecitazioni forti e improvvise che potrebbe causare un terremoto.

Quali sono i tempi e i costi?

Un altro innegabile vantaggio è correlato alla velocità di realizzazione. Quando si tratta di una costruzione in muratura, si può essere certi della data di inizio dei lavori, ma non altrettanto su quando questi termineranno. Questo non avviene per le case in legno prefabbricate. La ditta produttrice dispone infatti già dei pezzi che devono essere semplicemente assemblati in loco. Il lavoro può essere portato a termine in un arco di tempo che va dai 2 ai 4 mesi circa.

Che dire dei prezzi? Il risparmio rispetto alle costruzioni in laterizio è notevole. È anche risaputo che i costi tendono a lievitare durante i lavori, cosa che non succede per le case in legno, dove tutto è già stabilito in anticipo.

Cosa influisce sulla durabilità?

I fattori che influiscono sulla durabilità e la resistenza di una casetta di legno sono diversi: qualità del legno, trattamenti a cui questo viene sottoposto, qualità del lavoro nell’assemblaggio, ottimo isolamento e manutenzione adeguata nel tempo.

Per semplificare possiamo dire che per evitare brutte sorprese e poter contare su una casa destinata a durare a lungo nel tempo il vero segreto consiste nel contattare la giusta ditta di costruzione. Una ditta seria e affidabile come Pineca, con anni di esperienza alle spalle sarà il modo più sicuro per dormire sonni tranquilli ed evitare qualsiasi tipologia di problema.

A questo punto andiamo a vedere quali permessi sono necessari per costruire una casa in legno.

Quali permessi servono?

Detto semplicemente, i permessi necessari per costruire una simile abitazione sono gli stessi che servono per ottenere una casa in muratura.

Dovremo pertanto richiedere il permesso di Permesso di costruire (la vecchia concessione edilizia) presso il comune di riferimento.

Il terreno deve essere edificabile e di nostra proprietà, oppure dovremmo detenere un documento che attesta la concessione del proprietario a metterlo a disposizione per questo scopo.

Il progetto deve essere avanzato mediante un professionista iscritto all’albo (un geometra, un ingegnere o un architetto). A questo punto il comune richiederà il versamento delle tasse e degli oneri contributivi previsti.

Infine una commissione edilizia stabilirà se darci il via libera per costruire o se imporre delle modifiche da apportare prima di iniziare.

Quindi, ricapitolando, sia per quanto riguarda il tipo di terreno, i permessi necessari e le tasse da pagare, il processo è pressoché identico a quello necessario per una struttura tradizionale.

La legge tiene infatti conto che le case in legno hanno lo stesso potere di ingombro delle altre e che si tratta di strutture che rimangono stabilmente su una determinata area.

Vale lo stesso per le case in legno su ruote?

Che dire delle casette mobili, quelle che possono essere spostate in quanto si trovano su una struttura su ruote?

In questo caso non sarà necessario richiedere i sopraccitati permessi solamente a patto che sussistano due condizioni:

Il terreno sul quale staziona la casetta deve essere a destinazione turistica

La casetta rimane per un periodo di tempo stagionale

Nel caso in cui la permanenza dovesse perdurare nel tempo, allora sarà necessario eseguire la stessa identica procedura menzionata in precedenza, anche se la struttura dovesse continuare a rimanere su ruote.

In questo articolo parliamo delle case destinate a uso abitativo. Nel caso di una struttura di piccole dimensioni che vogliamo destinare a ricovero per attrezzi da giardino, come box auto o per altri utilizzi, allora varrà la pena informarsi presso il comune di riferimento.

E se si possiede un terreno agricolo?

Questa tipologia di terreno normalmente non prevede la costruzione di un’abitazione. Un terreno agricolo serve infatti alla coltivazione della terra o all’allevamento degli animali.

Un coltivatore diretto, comunque, potrebbe chiedere al comune quale sia la procedura da seguire per costruire una “casa colonica” e poter installare la propria casetta senza timore di infrangere la legge.

Conclusioni

Abbiamo pertanto visto come dal punto di vista strutturale e della sicurezza, una casa in legno viene a trovarsi sullo stesso piano di una realizzata costruita in modo tradizionale.

La legge tiene conto di ciò, e per questo applica le stesse normative per costruire struttura in muratura, anche per la realizzazione di case in legno per uso abitativo. (nota stampa).