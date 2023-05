Ex-vice Sindaco del Foggiano: “Assalito da cinghiale, vivo per miracolo”

FOGGIA – “Stasera ho preso veramente paura. Un cinghiale mi ha letteralmente investito sul fianco destro della macchina, distruggendomi il cofano e la parte anteriore. Circolare sulla SP 28 Pedegarganica è diventato veramente pericoloso. Lo vogliamo capire che la vita umana è molto più importante di qualsiasi altra cosa!!! Oppure dobbiamo aspettare altre vittime??”

L’emergenza cinghiali si fa sentire pesantemente lungo le strade del Gargano, nei cui boschi vivono oramai miglia di esemplari in cattività.

Continuano ad aumentare a dismisura gli incidente tra mezzo e animale. L’ultimo della serie è avvenuto ieri sera. Vittima di un feroce assalto da parte di un mastodontico cinghiale è stato Giosuè Del Vecchio, imprenditore, ex-vice sindaco di Rignano Garganico e attuale componente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

Fonte: Giosuè Del Vecchio tramite FB

Ieri notte mentre percorreva con la sua Mercedes la SP 28 – Pedegarganica è stato assalito sulla destra del veicolo da un cinghiale di enormi dimensioni, che ha letteralmente distrutta la parte anteriore del mezzo.

Fonte: Giosuè Del Vecchio tramite FB

“Per fortuna viaggiamo a velocità bassa, altrimenti sarei morto – spiega Del Vecchio a RignanoNews.com – la macchina è distrutta, si ripara, l’importante è essere ancora vivi. Ho avuto fortuna perché viaggiavo su un mezzo di mandi dimensioni, ma se fosse capitato ad una utilitaria non so che fine avrebbe fatto il conducente. Quella della presenza di cinghiali lungo le strade comunali, provinciali e statali va risolto con appositi dissuasori e con una campagna di restringimento della popolazione di cinghiali. La vita degli uomini, come quella degli animali, deve essere tutelata”.