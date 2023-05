Foggia – Un coro da sempre impegnato nella cultura, nella formazione, nel sociale, volontariamente pregando e comunicando cantando per migliorare una Foggia che urla cambiamento.

40 anni di coralità, 1983 – 2023, che non è solo cantare in chiesa.

Concerti di alto profilo, in Puglia, in Italia e all’estero, confrontandosi culturalmente con altri cori e promuovendo e offrendo sempre il meglio del repertorio proposto.

La Cappella Musicale Iconavetere, fondata dal compianto e sempre presente spiritualmente Maestro Prof. Renato Lo Polito, oggi è diretta dall’eccellente Maestro di Cappella Prof. Agostino Pio Ruscillo, nominato dal vescovo D’Ambrosio nel marzo 2001, che ha saputo interpretare le volontà del suo predecessore, migliorando la coralità del Coro per palchi di tutto rispetto.

L’attività̀ della Cappella musicale è di tipo prevalentemente religioso, ma fin dall’inizio l’Associazione ha qualificato la sua azione anche sul versante socio-culturale realizzando importanti festival musicali (Festival di Pasqua, Festival della Via Francigena del Sud) e istituendo concorsi musicali e premi (Premio “Spiga d’oro”).

Contro le mafie è l’incipit che il Coro ha scelto per i suoi 40 anni di gloriosa e instancabile volontaria attività, per testimoniare che anche con il canto e da una chiesa, La Cattedrale di Foggia e la Madonna dei Sette Veli, possono contribuire a rendere Foggia una città migliore, essere quella bussola per la legalità che tutti vogliono.

Martedì 23 maggio 2023, dalle ore 14:30 alle 22:00 inoltrate, in occasione quarantesimo anniversario dalla fondazione della Cappella Iconavetere di Foggia, in sinergia con l’Università̀ di Foggia e la Curia Arcivescovile di Foggia e in collaborazione con ARCoPu, avrà luogo l’itinerante percorso con tavole rotonde, premiazioni, visite guidate, con concerti di altre corali, tutti lungo il tragitto maestro via Arpi, nel cuore antico di Foggia, filo conduttore della Cappella Iconavetere.

All’evento parteciperà il “Daunia Gospel Choir” di Foggia, diretto da Mara De Mutiis, la “Corale di Santa Cecilia – don E. Di Giovine” di Lucera, diretto da Pasquale e Michele Ieluzzi, dal “Coro Polifonico Leonardo Murialdo” di Foggia, diretto da Antonio Forchignone, il Coro della “Cappella Musicale Iconavetere” di Foggia e il “Coro Regionale A.R.Co.Pu.” diretti da Agostino Ruscillo.

La serata si concluderà con il gran concerto del Coro della Cappella Musicale Iconavetere, a partire dalle ore 21, nella Basilica Cattedrale di Foggia, diretta dal M° Agostino Ruscillo, con polifonie sacre di mons. Aldo Chiappinelli, omaggio voluto fortemente da tutto il Coro, e il Requiem di John Rutter in memoria delle vittime della mafia.

La cittadinanza è invitata – ingressi gratuiti.

Locandine in allegato