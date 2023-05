Foggia, inchiesta sull’Alidaunia: al processo oltre 40 testimoni

FOGGIA – Oltre 40 testimoni da interrogare in aula e circa 200 intercettazioni da trascrivere: il Tribunale di Foggia ha ammesso le prove richieste da pm, parti civili e difensori e si preannuncia lungo il processo “Icaro” a 8 tra manager della sanità, dipendenti Asl e ospedalieri, imprenditori e professionisti su presunti illeciti per favorire la società foggiana di trasporto aereo Alidaunia nelle gare di affidamento dei servizi di elisoccorso e di trasporto organi e equipe medica per prelievi e trapianti, bandite la prima dall’Asl e la seconda dagli ospedali riuniti.

Processo “Icaro”

Il collegio giudicante ha rinviato l’udienza all’8 giugno quando verrà affidato l’incarico al perito fonico per trascrivere le intercettazioni chieste da pm e difensori. In una successiva udienza ancora da fissare sfileranno in aula i primi testimoni d’accusa. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.