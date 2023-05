Foggia, omicidio Prencipe: 5 stub e perquisizioni tra clan rivali

FOGGIA – Due fucilate, al volto e al torace, sparate a distanza ravvicinata. E’ stato ucciso così, Salvatore Prencipe, di 59 anni storico boss della ‘società’ tra la fine degli anni ’90 e i primi anni del 2000. Nome eccellente della mafia foggiana perché ritenuto esponente di spicco del clan Trisciuoglio- Prencipe-Tolonese.

L’autovettura utilizzata per la fuga è stata ritrovata ieri sera stessa carbonizzata in via Sprecacenere, all’estrema periferia di Foggia.

L’allarme agli operatori del 118 è stato dato da alcuni residenti della zona. Gli stessi che hanno assistito all’agguato. La loro testimonianza è stata fondamentale per gli uomini della squadra mobile per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. In nottata i poliziotti hanno eseguito una dozzina tra perquisizioni e stub. Accertamenti eseguiti – fa sapere chi indaga – nei confronti di pregiudicati appartenenti alle batterie criminali rivali: quella dei Moretti-Pellegrino-Lanza e quella dei Sinesi-Francavilla. Gli investigatori stanno anche visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti lungo il percorso di fuga dei due sicari. Si indaga per risalire al movente. Lo riporta la Repubblica Bari.