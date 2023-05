Gatta: “Finalmente il Manfredonia Calcio in serie D”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Finalmente, il Manfredonia Calcio in serie D: un orgoglio per la nostra maglia che ci porta dritti a immaginare e sognare nuovi obiettivi.

È una giornata di festa per la nostra Città e per tutti coloro che amano lo sport: siamo fieri dei nostri ragazzi in campo che ci stanno regalando grandi emozioni. Forza Donia! Avanti così!”.

Lo riporta una nota dell’on Giandiego Gatta di Forza Italia.