Il procuratore Vaccaro: “Foggia è povera per colpa della mafia”

FOGGIA – «Foggia si trova nella terribile, degradata condizione in cui versa oggi, per colpa della mafia. E’ sporca, è insicura, è pericolosa, è buia, è povera per colpa delle organizzazioni mafiose che si sono infiltrate nell’economia, che si sono infiltrate nell’Amica, che si sono infiltrate nella pubblica amministrazione. Se a Foggia i negozi chiudono è per colpa della mafia».

E’ lo sfogo del procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, durante la presentazione del libro “La Società Foggiana e la Quarta Mafia”, del giornalista Luca Pernice.

Nell’appuntamento organizzato da Libera sabato sera, Vaccaro ha stigmatizzato il “negazionismo” della mafia e ha invitato i cittadini a mobilitarsi: «Scendete in campo, uscite dalle case, prendete posizione, ribellatevi ciascuno secondo le proprie idee e i propri orientamenti. Ma diffidate dei falsi profeti, state dalla parte di chi ama questa città e vuole liberarla dalla mafia che, credetemi, non è una storia raccontata ma una realtà vera». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.