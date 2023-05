Isola pedonale distrutta, Rotice: “Individuato l’autore”

Si coglie l’occasione per invitare Angelo Salvemini, che da diversi mesi non fa più parte dell’esecutivo di Palazzo di Città, a parlare esplicitamente agli organi di stampa e sui social in qualità di cittadino, non lasciando intendere tra le righe di rappresentare l’Amministrazione. Al Comando di Polizia Locale il mio plauso e ringraziamento per l’operato a tutela della legalità, della sicurezza e della “res pubblica”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.