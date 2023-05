Foggia 22 maggio 2023. “Quando parlate ma di me, mi raccomando, esagerate, ci tengo a fare bella figura”.

L’ex sindaco Franco Landella pubblica una storia su Instagram con questo pensiero e rompe il silenzio a due anni dal suo arresto e con il processo che non è ancora cominciato viste le “eccezioni” presentate dai legali.

Non si lascia sfuggire l’occasione l’ex presidente del consiglio Leonardo Iaccarino, che, dopo un identico prolungato silenzio, scrive: “Oggi è la giornata mondiale dello sfogo e visto che ci ha autorizzati, oggi e solo per oggi, possiamo parlare male di lui. Mi raccomando, lui ha detto di esagerare per cui procediamo. Io mi offro come volontario per il primo commento, a voi l’onore per i successivi”. E qualcuno lo segue.

A due anni di distanza dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e le rispettive misure cautelari, le loro versioni dei fatti sono passate dalla fase davanti al gip e ora sono in attesa del processo. Lo scontro, tuttavia, ricomincia via social.