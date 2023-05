Lidi del Gargano aprono nonostante il maltempo: “Siamo quasi pronti”

FOGGIA – Il maltempo non ha impedito l’apertura dei lidi pugliesi, che annunciano l’inizio della stagione balneare il 3 giugno: le forti piogge che si sono abbattute da aprile hanno causato molti problemi in tutta la Puglia, ma la maggior parte delle spiagge è pronta a partire.

Piogge e venti non hanno rallentato nemmeno le attività degli stabilimenti sul Gargano che si dichiarano, anche se con alcune difficoltà, pronti per l’estate.

“Domenica prossima siamo pronti – afferma il proprietario del lido Oasi di Mattinata – abbiamo avuto un po’di problemi per il forte vento e le piogge intense, ma stiamo completando i lavori necessari per l’apertura. Ad oggi, per fortuna, non abbiamo avuto disdette”. Lo riporta Rosanna Luise su Repubblica Bari.