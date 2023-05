Malore a Ischia, muore l’attore Ray Stevenson: stava girando un film

NAPOLI – Morto a 59 anni l’attore Ray Stevenson: era sull’isola di Ischia per le riprese del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota. Stevenson, britannico originario di Lisburn (Irlanda del Nord), era arrivato sull’Isola Verde alcuni giorni fa, ma già sabato pomeriggio aveva accusato un malore.

Era stato portato all’ospedale Rizzoli di Ischia, ma dopo 48 ore è deceduto nella mattinata di oggi.

Le sue condizioni, definite già “molto serie” al momento del ricovero, si sono aggravate nel giro di pochissimo tempo, fino al decesso avvenuto questa mattina. Lascia i tre figli Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013), tutti avuti dalla compagna Elisabetta Caraccia, antropologa italiana conosciuta sul set della serie televisiva “Roma”: in precedenza, era stato spostato con l’attrice Ruth Gemmell, con la quale però non aveva avuto figli.

Fonte: mcuexchange.com

Era stato Volstagg nel film “Thor” di Kenneth Branagh, ruolo che avrebbe poi ripreso anche nei sequel “Thor: The Dark World” e “Thor: Ragnarok“. Aveva interpretato anche Porthos in “I tre moschettieri” e il boss della mafia ucraina Isaak Sirko in “Dexter”. Lo riporta Giuseppe Cozzolino sul sito fanpage.it