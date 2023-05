Manfredonia – E’ stata una stupenda giornata di sport quella celebratasi ieri a Fasano, con la vittoria del Manfredonia Calcio ai rigori nella finalissima contro il Città di Gallipoli. Meno il post gara, concluso da una disavventura sconcertante, quasi surreale e sulla quale spero venga fatta chiarezza.

Per dover di cronaca, unitamente ad altri 200 tifosi del Manfredonia, si è deciso di non utilizzare l’auto per raggiungere Fasano ma di avvalersi di un viaggio organizzato in pullman.

Dopo la gara

Al termine della partita, erano circa le 21, con i pullman pronti a rientrare a Manfredonia per i festeggiamenti, quando, si viene a sapere che gli Ultras del Barletta, di rientro dalla trasferta di Nardò e notoriamente ostili a quelli del Manfredonia, avrebbero sostato con i loro pullman nei pressi di una stazione carburanti nelle vicinanze di Fasano in attesa del passaggio del pullman con i tifosi sipontini. Tra le due tifoserie, notoriamente, non corre buon sangue, o meglio vi è una storica rivalità.

Dopo essere saliti sul pullman, si apprende dall’autista che per disposizione di chi ha gestito l’ordine pubblico dell’incontro di calcio, per evitare di venire in contatto con la tifoseria del Barletta, anziché percorrere la strada in direzione di Bari, si doveva dirottare verso Brindisi e successivamente verso Taranto, per poi risalire, per tornare a Manfredonia, attraverso l’autostrada verso Bari-Foggia.

A conti fatti, per evitare una tifoseria “ostile”, si è stati “privati” della libertà e costretti a percorrere circa 200 Km in più rispetto al percorso normale. Il rientro a Manfredonia è avvenuto alle ore 2,15.

Se questo deve essere il calcio nel 2023, francamente, occorre immediatamente, una seria riflessione. Sulla Taranto Bari vi era nebbia a tratti con pericolo per la incolumità dei passeggeri.

Capisco la necessità di evitare scontri tra tifoserie, ma a consuntivo, il problema è stato risolto, costringendo i tifosi del Manfredonia Calcio, ad un estenuante tour post gara per le province della Puglia, con grande disagio. Non era forse il caso di indurre i tifosi del Barletta, ovviamente scortati, a risalire sui propri pullman e proseguire verso la propria città, tenendo debitamente a distanza quelli del Manfredonia Calcio anch’essi scortati?

Occorre una seria riflessione per il futuro

Credo che occorra una seria riflessione su come il calcio di questo passo possa andare incontro a perdita di appeal soprattutto da parte di quella frangia di tifosi pacifisti che amano il calcio quello giocato nei terreni di gioco e non le belligeranti iniziative del post gara.

Vi erano sui pullman diversi minorenni. Ma che idea di calcio gli si trasmette alle future generazioni? Tutto bello sino al termine della gara, il post assolutamente da dimenticare.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 22 maggio 2023