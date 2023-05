Meteo Puglia, prove d’estate con Zèfiro ma poi tornano i temporali

FOGGIA – La fase di intenso maltempo che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi si chiude definitivamente. Nelle prossime ore ci penserà l’anticiclone Zefiro a riportare un po’ di quiete atmosferica sulle zone martoriate dal maltempo. Grazie al maggior soleggiamento si registrerà un importante aumento delle temperature, fino a 24 gradi in Puglia.

Previsioni meteo Puglia

Lunedì 22 Maggio

LUNEDI’: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su Daunia, murge, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Martedì 23 Maggio

MARTEDI’: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sulla Daunia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

Mercoledì 24 Maggio

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia e Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle murge cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso. Lo riporta il sito 3Bmeteo.it