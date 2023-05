Motociclisti con il cuore: la Motobenedizione ad Ischitella a favore della Fondazione Simoncelli

Il nobile obiettivo dell’evento è stato quello di sostenere la Fondazione Marco Simoncelli. Come tradizione, sono state assegnate premiazioni in memoria di Federico Cota, il motociclista di San Severo tragicamente scomparso nel 2015 a causa di un incidente stradale.

Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Articolo e video a cura di Vittorio Agricola.

Gargano, 22 maggio 2023 – La piazza di Ischitella è stata lo stupendo scenario della settima edizione di, una delle manifestazioni più attese e seguite nel Gargano.L’evento è stato organizzato con grande entusiasmo dal gruppoe dalla, con il patrocinio dellae del. Centinaia di motociclisti provenienti da diverse parti del Gargano, della Provincia e persino dal barese hanno partecipato a questa splendida occasione.Dopo aver acceso i motori, i partecipanti hanno intrapreso un emozionante giro per le strade di Ischitella. Il percorso si è concluso in piazza, dove il parrocoha celebrato una messa, seguita dalla benedizione. Al termine, i motori hanno ruggito nuovamente per, in onore del numero associato a, per ricordare sia lui che tutti gli amati motociclisti che non sono più con noi.