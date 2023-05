Vola Gino Lisa: “Mancano collegamenti urbani. Preoccupati per i turisti”

FOGGIA – “Il 17 maggio una delegazione del Comitato Vola Gino Lisa ha incontrato il Commissario Straordinario presso il Comune di Foggia, il dott. Cardellicchio, al fine di porre all’attenzione alcune questioni urgenti attinenti al servizio di trasporto pubblico urbano da e per l’aeroporto, attualmente coperto solo con delle linee urbane (ricordiamo la 17–18–19–F6) non coordinate con gli orari di arrivo e di partenza dei noti voli programmati dalla Lumiwings presso lo scalo Gino Lisa di Foggia.



Il Comitato ha espresso forti preoccupazioni soprattutto in relazione al probabile ed auspicato forte flusso turistico che dovrebbe interessare lo scalo soprattutto nei prossimi mesi estivi e sulla necessità che il servizio sia sostenuto da una navetta dedicata al tragitto stazione – aeroporto con accesso diretto nel piazzale dello scalo aeroportuale e non alle note due fermate ubicate su Viale degli Aviatori.



In relazione a tale questione il Commissario ha comunicato alla delegazione di aver già provveduto ad acquisire le necessarie informazioni sui reali costi di gestione del servizio e di aver altresì direttamente già provveduto ad individuare i fondi necessari per la copertura delle spese straordinarie per la relativa attivazione della navetta dedicata all’aeroporto di Foggia e di aver registrato la pronta disponibilità della Regione Puglia nel sostenere l’azione

del Comune e dell’A.t.a.f. nella vicenda.

Nell’occasione si è discusso anche della possibilità di migliorare l’accesso e l’uscita dall’aeroporto con una progettazione di due eventuali rotonde in prossimità dello scalo (in entrata e in uscita). Su questo passaggio, chiaramente, il Comitato si è limitato a porre l’idea come una soluzione opportuna e fattibile, rinviando chiaramente agli Uffici Tecnici del Comune gli ulteriori eventuali e necessari passaggi amministrativi. Il Comitato Vola Gino Lisa ha poi ringraziato il Commissario per il tempo e l’attenzione dedicata ma soprattutto per essersi tempestivamente attivato per la risoluzione del problema navetta prima ancora dell’incontro odierno”. Lo riporta il Presidente Comitato Vola Gino Lisa Avv. Maurizio Antonio Gargiulo.