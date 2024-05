Nel territorio del Comune di Apricena sono iniziate le procedure per l’apertura di un nuovo Presidio Sanitario di Chirurgia Specialistica in Oculistica Ambulatoriale.

Grazie all’ Impegno dell’ A.C. e soprattutto alla grande disponibilità ed attenzione posta dal Sindaco dr.Antonio Potenza, l’ampio territorio che va dal Gargano, al Subappennino, alla Capitanata e altro , una estesa utenza potrà beneficiare di un Servizio di Oftalmologia di alto profilo professionale.

L’ intesa nata tra il dott. Roberto Fanelli Esperto Oculista e l ‘A.C. , basandosi su dei dati pregressi, si è velocizzata e realizzata grazie all’impegno del Sindaco Antonio Potenza il quale ha voluto seguire in prima persona l’ iter e l’evoluzione del progetto che ha visto il dott. Fanelli impegnato in una lunga trattazione con l’ assessorato Regionale alla Sanità, al fine dell’ottenimento delle concessioni favorevoli alla realizzazione e accreditamento delle Strutture Preposte

Esse saranno dotate di tutte le Strumentazioni previste per una Specialistica cosi impegnativa e delicata e di grandissimo interesse pubblico.

Da qui parte la considerazione che la Politica rappresentata da gente sensibile alle necessità della popolazione , rende sempre più servizio al benessere sociale.

Questo è un passo importante per lo sviluppo della Sanita Pugliese e della Capitanata, Gargano e del Tavoliere.

Nella speranza che la Politica diventi l’ Ultimo e non più il Primo degli Ostacoli da superare, si coglie occasione per ringraziare l’A.C.di Apricena e il Sindaco Antonio Potenza.