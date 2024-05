Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, interviene durante l'incontro "Italiadomani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza" in corso a Bari, prima tappa in Italia, 15 novembre 2021. ANSA / DONATO FASANO

IL MOVIMENTO POLITICO “CON SAN GIOVANNI ROTONDO” attende Antonio Decaro e ne sposa la candidatura alle Europee.

La crescita e il progresso della Puglia ha vissuto e vive momenti di assoluta positività, sia amministrativa che economica. Il lavoro incessante che il movimento “CON” ha portato avanti su tutto il territorio regionale offre significati aggreganti e risultati innegabili. Il movimento politico “Con”, nato per dare un contributo di idee, proposta politica e rappresentanza civica, oggi mette la sua energia e la sua esperienza a sostegno della candidatura di Antonio Decaro, candidato per la circoscrizione SUD al Parlamento europeo. A San Giovanni Rotondo, come nell’intera Puglia, il movimento si schiera al fianco di Antonio Decaro, uno dei sindaci più amati d’Italia.

Dopo aver assunto tale condizione politica in ambito regionale, anche il movimento costituito nella Città del Santo da Pietrelcina, capitanato da Costanzo Cascavilla già sindaco della Città, Giosuè del Vecchio consigliere provinciale eletto nelle liste di “Con” nella scorsa tornata elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Foggia, e Luigi Pio Russo responsabile cittadino nonché presentatore della lista alle prossime comunali, dopo il consulto con gli altri portatori d’interesse e candidati consiglieri in appoggio al candidato sindaco Michele Crisetti, ha assunto la stessa decisione ponendosi a capo dell’iniziativa politica che consentirebbe l’elezione a membro del Consiglio d’Europa il candidato che più rappresenta i valori del centro sinistra.

Lo spirito di squadra che ha generato idee, programmi chiari e condivisi, rappresenta l’unica alternativa alla sciatteria politica che mina il senso solidale che la politica dovrebbe onorare. “La buona amministrazione confà all’efficienza che se ripetuta diventa esempio in Italia e in Europa. Il sostegno ad Antonio Decaro è la scelta più naturale e coerente dopo anni di lavoro fianco a fianco nelle istituzioni. L’Europa ha necessità di rappresentanti di valore, dalle idee chiare, dallo spirito unitario, democratico, socialmente utile. Decaro nei suoi mandati ha sempre dimostrato di essere un riferimento autorevole, per molti addirittura scomodo ma sempre pronto a accompagnare la politica in percorsi di sviluppo, sia per la Puglia che per l’intero Mezzogiorno. La sua presidenza ANCI ha pluralizzato la sensibilità amministrativa e reso l’associazione nazionale dei Comuni d’Italia, una macchina perfetta, senza schemi ideologici prevaricatori. Nel convergere ogni forzo su azioni politiche incisive, insieme abbiamo dato impulso alla vivacità del tessuto sociale, economico e culturale.

Sostenere Antonio Decaro significa dare fiducia a un sindaco che ha amministrato per tanti anni un Comune capoluogo in maniera più che virtuosa .- le parole convinte di Costanzo Cascavilla che continua –Stimato in Italia grazie alla sua sensibilità nel guidare l’assemblea dei Sindaci italiani, ha garantito imparzialità e visione globale che ci rende orgogliosi di poter continuare a sentirci parte di un progetto di buon governo che vede nella competenza, nello spirito di servizio e nell’azione costante per il bene comune, le qualità necessarie per difendere al meglio le ragioni della Puglia e del Mezzogiorno.

Questo lo spirito che vede la lista “CON San Giovanni Rotondo” correre nelle prossime elezioni comunali e contestualmente sostenere con forzala candidatura di Antonio Decaro alla prossima tornata elettorale in campo europeo. Rafforzare e rilanciare la coalizione che governa la Regione Puglia con la guida di Michele Emiliano per proseguire il cammino iniziato insieme nel 2020, e sin dai tempi del mio mandato da Sindaco, è una condizione necessaria. Come necessaria la convinzione che, in autonomia e con rispetto reciproco, seppur senza rinunciare alla identità e alla capacità di innovazione politica, sarà disposto a collaborare con chiunque abbia le stesse priorità politiche e di programma che solo “Con” manifesta con caparbietà e umiltà.

Il passo falso che i 5 stelle hanno propinato alla paventata coalizione ci permette di essere ancora più incisivi, generosi e pronti ad allargare la maggioranza che governerà le città di Bari, San Giovanni Rotondo e la Regione. Necessita senza ombra di dubbio, un soggetto politico strutturato e stabilmente collocato nel fronte progressista. – e conclude – Antonio Decaro e Michele Emiliano sicuramente non deluderanno le aspettative essendo i garanti nel PD di questa intesa politica che è garanzia di futuro”.

La politica dovrebbe essere servizio e appartenenza. Oggi, anche in virtù delle eccessive prebende indennitarie che i 5 stelle vollero istituire, a dispetto del professato, tale condizione non è più garantita del tutto. Si spera che qualcuno faccia passi indietro e che riporti la politica alla ragione ma soprattutto alla razionale passione generata da professionalità e competenza. Decaro sarà a San Giovanni Rotondo sabato 25 maggio prossimo a partire dalle ore 17,00 circa. Presente il governatore Michele Emiliano.

Maurizio VARRIANO