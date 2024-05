Un’installazione dedicata alla memoria di Luisa Fantasia, madre strappata all’affetto dei suoi cari dalla brutale violenza della malavita organizzata, verrà collocata in uno spazio dedicato all’interno dei Campi Diomedei.

La conferma è arrivata al termine di un incontro presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia tra l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Foggia, Giuseppe Galasso, la consigliera comunale Concetta Soragnese e il direttore Pietro Diterlizzi. L’opera sarà realizzata dall’artista e professore dell’Accademia, Vito Maiullari.

“Questa iniziativa – spiega Galasso – non solo onora la memoria di Luisa Fantasia, ma rafforza anche il nostro impegno verso la promozione della legalità e della giustizia sociale. La sua collocazione all’interno dei Campi Diomedei rappresenta un potente simbolo di rinascita e comunità. Il parco è un luogo di aggregazione e questa commemorazione sarà un costante promemoria dell’importanza di vivere secondo i principi di giustizia e solidarietà. L’impegno della nostra amministrazione è volto a creare spazi che non solo abbelliscono la città, ma arricchiscono il tessuto sociale e culturale di Foggia. Un ringraziamento va all’Accademia per l’immediata disponibilità manifestata nel realizzare l’opera.”

“L’intitolazione di uno spazio cittadino a Luisa Fantasia, prima vittima di mafia trasversale in Italia – aggiunge Concetta Soragnese – restituisce alla città la memoria di una storia che è monito di educazione e legalità. Un percorso che nasce da una mia mozione approvata in consiglio comunale nel 2021, e che si sta concretizzando in un luogo identitario e simbolico, incastonato all’interno della cornice verde dei Campi Diomedei, dove tutta la comunità, le famiglie e i bambini potranno far risuonare il nome di una donna antimafia. Sono felice che l’attuale maggioranza amministrativa abbia condiviso con me questa visione, dando seguito e visibilità fattiva all’impegno civico di Pierpaolo Mascione.”

“È un riconoscimento forte e significativo – continua Pierpaolo Mascione. – Dedicare a Luisa una parte del grande parco urbano che raccoglie, ogni giorno, tante persone e che è diventato il nuovo punto di aggregazione per i nostri giovani. Un luogo posto, oltretutto, di fronte alla Caserma dei Carabinieri, dove mio padre, Antonio Mascione, ha ricominciato la sua vita dopo i tragici fatti di Milano. Luisa Fantasia è stata una madre strappata alla vita in giovanissima età, e identificare il suo ricordo all’interno dei Campi Diomedei, che diventerà un laboratorio di socialità e comunità per i nostri ragazzi, trasmette alla città l’idea di un futuro migliore, nel segno della legalità.”

“Questo progetto – conclude la sindaca Episcopo – rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una memoria collettiva e nella promozione dei valori di giustizia e legalità nella nostra città. Siamo orgogliosi di poter dedicare uno spazio così significativo a Luisa Fantasia. La memoria di questa donna, vittima e martire della violenza criminale, deve essere preservata e trasmessa alle future generazioni. Il nostro impegno è quello di creare un contesto urbano che non solo commemori il passato, ma che ispiri un futuro di speranza e legalità. Attraverso questa iniziativa, vogliamo non solo onorare il suo nome, ma anche educare la comunità sull’importanza di combattere ogni fenomeno malavitoso. Questo spazio dedicato sarà un luogo di riflessione e un monito per tutti noi, un invito a vivere secondo i principi di legalità e giustizia. La città di Foggia si arricchirà di un monumento che rappresenterà un faro di speranza e un impegno concreto verso un futuro migliore.”

L’incontro è stato anche occasione di una visita esplorativa ai locali dell’Accademia. “Siamo molto felici dell’incontro di questa mattina – sottolinea Diterlizzi. – Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta dell’amministrazione comunale e ci siamo già attivati per la realizzazione. Inoltre, la visita all’immobile della ex-Banca d’Italia, sede della nostra Istituzione, è stata ritenuta molto proficua per una visione attenta alla valorizzazione e conservazione del patrimonio edilizio storico di Foggia. Si è avuto modo di fare una ricognizione degli ambienti adibiti a laboratori, dello stato di manutenzione degli esterni e di ipotesi di riqualificazione in linea con l’attuale offerta formativa dell’ateneo foggiano. Seguiranno altri incontri di approfondimento su singole problematiche e lo sviluppo in sinergia con l’amministrazione comunale del sistema dell’Alta formazione artistica in Capitanata.”