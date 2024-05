Non voglio usare frasi fatte. Voglio solo dire che mio zio era un cittadino di questo paese, un contribuente esemplare, ucciso solo perché faceva il suo lavoro onestamente. E allora, quando finirà questa protezione continua per chi commette reati? Quando si inizierà a pensare a chi soffre davvero? Quando si inizierà a pensare a chi non può nemmeno visitare un carcere, ma può solo accarezzare un freddo marmo illuminato da un lumino?” Queste parole amare e piene di rabbia sono di Alfredo Traiano, nipote di Francesco, il proprietario del bar ‘Gocce di Caffè’ a Foggia, ucciso durante una violenta rapina. Per l’omicidio sono stati rinviati a giudizio quattro giovani di Foggia, oltre a un quinto, minorenne all’epoca dei fatti, condannato per aver inferto la coltellata mortale. Dopo la sentenza d’Appello, il caso è giunto in Cassazione dove ieri è stato discusso il ricorso.

La Corte ha annullato le condanne per i quattro imputati, richiedendo un nuovo processo d’Appello per rideterminare le pene. “Quando il silenzio della speranza prende il sopravvento, lo stato cambia direzione. E improvvisamente non mi sento parte di questo tricolore”, afferma Alfredo, che in tutti questi anni ha mantenuto viva la memoria dello zio, prendendo in mano la sua attività. “Mi viene in mente un’altra interpretazione per questi tre colori: il rosso, il colore del sangue di tutte le vittime innocenti uccise in questo paese e dimenticate, perché il tempo ha solo raffreddato la rabbia del popolo, portando a sconti per chi commette reati; il bianco, che dovrebbe rappresentare la purezza, ma l’unica cosa pura è l’animo di chi è stato ucciso ingiustamente; il verde, che simboleggia la speranza, quella che hanno costantemente i parenti, che nonostante la perdita dei loro cari, non possono fare altro che sperare nella giustizia, quella vera che non arriverà mai”.

“Io la speranza non la perderò mai”, assicura. “L’ho promesso a Francesco e ai suoi genitori, perché finché il mio cuore batterà, Francesco continuerà a vivere”.

Lo riporta Foggiatoday.it