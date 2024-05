Foggia. Spostati i cassonetti da via Trieste ma gli incivili continuano con la discarica

Foggia. “Via Trieste, ore 12.00: i bidoni non ci sono più ma gli incivili continuano a utilizzare il marciapiede come discarica per i propri rifiuti. Immondizia di vario tipo, scarti animali, escrementi: c’è di tutto. Il semplice spostamento dei cassonetti non è necessario se le istituzioni non sono nemmeno capaci di piazzare due vigili in borghese a fare le multe agli incivili, come accade in qualsiasi città civilizzata del mondo.

I residenti lo stanno chiedendo disperatamente da mesi ma su questo punto – non ne capiamo il motivo – si fanno orecchie da mercante. Per l’ordigno bellico in via Spalato sono stati trovati immediatamente due vigili per la sorveglianza h24, per la questione dei rifiuti in via Trieste nessuno è stato capace neanche di fare una semplice e veloce multina.

Davvero un peccato far fare una figura del genere alla città di Foggia!”.

E’ quanto riportano i referenti di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia.