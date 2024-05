Manfredonia. “La legalità, la trasparenza e l’interesse dei cittadini vincono sempre. Avevamo ragione io e la mia Amministrazione su questo importante appalto pubblico. Ringrazio la Commissaria Grandolfo per aver concluso l’iter con Edison avviato dalla mia giunta a febbraio 2023 (Delibera n.20 del 3 febbraio, con la quale si dava indirizzo di utilizzo della Consip, piattaforma nazionale per le forniture appalti), questione sulla quale si è fatto un inutile sciacallaggio mediatico e catastrofismo da parte dei soliti noti che hanno ridotto la città in ginocchio e che, ora, si ripropongono tutt’insieme come il nuovo sotto mentite spoglie. Facciamo luce e apriamo gli occhi!”.

Lo dice in una nota stampa il già sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice.