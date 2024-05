Dopo l’incarico a Foggia, Edison si occuperà anche della pubblica illuminazione a Manfredonia. Questa decisione pone fine a una lunga controversia politica culminata lo scorso anno durante l’amministrazione Rotice.

La commissaria straordinaria Rachele Grandolfo ha deciso di affidare il servizio a “Edison Next Government s.r.l.” per i prossimi nove anni, con l’obiettivo di garantire risparmi energetici grazie all’installazione di nuovi impianti a LED. La delibera evidenzia che “l’adesione alla convenzione Consip Luce 4 permetterà di modernizzare il sistema di illuminazione pubblico e ridurre i costi di gestione complessivi”.

In dettaglio, la società si occuperà della fornitura di energia elettrica, esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi correlati agli impianti di illuminazione pubblica dal 2024 al 2033.

Il piano tecnico-economico proposto dall’ATI, una collaborazione tra Edison Next e Atlantico s.p.a. (con sede in provincia di Venezia), prevede un canone di 10.940.480,20 euro oltre a 2.406.905,64 euro per IVA per il periodo di nove anni. Il canone annuo sarà di 1.215.608,91 euro più 267.433,96 euro per IVA, per un totale annuo di 1.483.042,87 euro.

Questo importo include investimenti per l’efficientamento energetico pari a 2.790.297,64 euro oltre 613.865,48 euro per IVA e interventi di manutenzione straordinaria per 1.085.652,34 euro più 238.843,51 euro per IVA, da effettuare nel primo anno di gestione.

La convenzione Consip, aggiudicata dall’ATI, prevede anche un importo di 1.094.048,02 euro oltre IVA, equivalente al 10% del canone Servizio Luce, destinato ai lavori di manutenzione straordinaria che l’amministrazione potrà richiedere nel corso dei nove anni di gestione, previa disponibilità dei fondi in bilancio.

La delibera indica che l’offerta dell’ATI Edison-Atlantico, pari a 1.483.042,87 euro comprensiva di IVA, comporta un risparmio rispetto alla spesa attuale di 1.608.000,00 euro, ovvero 124.957,13 euro annui.

Le eventuali variazioni di costo dell’energia elettrica nei nove anni saranno a carico dell’amministrazione e considerate nella revisione annuale dei prezzi.

Attraverso gli interventi di risparmio energetico a canone, “il fornitore dovrà garantire il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico basato sui risparmi offerti in Gara e applicati alle tecnologie delle lampade per ciascun POD”. L’obiettivo di risparmio energetico per l’illuminazione pubblica è di 996.301,14 kWh, pari al 21,25%. Questo risparmio minimo contrattuale sarà raggiunto grazie agli interventi a LED.

