A cura di Andrea Pacilli per StatoQuotidiano.it

Gentile direttore, avrei voluto inviarti l’articolo sul calcolo del denaro in nero all’interno dell’economia sipontina ma poi ho letto le dichiarazioni della dottoressa Monica Mantovano relative all’utilizzo del Luc per i disabili e ho sentito l’urgenza impellente di intervenire.

Non entro nel merito della questione sollevata dalla Mantovano, per varie ragioni, ma ho seguito, se non anticipato, la vicenda del Luc, o di quello che sarebbe diventato il Luc, da tempi non sospetti. In fase di stesura del programma di Gaetano Prencipe, nel 1995, con altri amici configurammo un progetto che andasse in quella direzione, ossia recuperare un bene da ristrutturare per un uso nuovo e indirizzato ai bisogni di base della comunità. Qualche anno dopo, nel 2004, collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno, raccontai le ipotesi che vedevano l’edifico diventare sede del Museo del Mare oppure supermercato, avendo come terza opzione l’abbattimento; svanite le prime due opzioni, si ripropose l’idea di ridare un nuovo ruolo a quell’edificio riadattandolo ad un uso sociale, culturale e sociale, piuttosto che abbatterlo. Intorno al 2007 l’amministrazione si mosse nel senso del recupero ma l’edificio subì una ristrutturazione discutibile dal punto di vista architettonico: lo stabile degli anni venti con propri pesanti limiti strutturali, ma che aveva un fascino vintage ed era elemento di archeologia industriale, fu trasformato in uno scatolone asettico senza identità e seduzione che però manteneva i difetti originari: totalmente privo di insonorizzazione, caldo d’estate, freddo d’inverno, e con gli spazi interni difficili da organizzare.

I vantaggi dell’edificio erano però innegabili: una posizione centralissima e strategica, una struttura totalmente priva di barriere architettoniche, fruibilissima da chiunque, ottima per accogliere e raccogliere chiunque.

Fu fatto il bando e vinsero, come dire, i soliti noti, con un progetto che puntava alla musica e tuttavia sembrava efficace.Gradualmente peròl’esecutività del progetto diede vita ad un contenzioso continuo e amaro fra i gestori del Luc, i residenti della zona e gli esercenti dei locali e dei bar viciniori. Infatti dopo un primo periodo virtuoso (che va riconosciuto), l’attività del Luc scivolava inesorabilmente vero la dimensione del “festificio”: il locale diventava di fatto un “salone per feste” dove organizzare notturni compleanni, capodanni, carnevali, venerdì santo, pasquette, sabati sera e, nei giorni normali, festicciole con birrozze a 1 euro e musica a palla fino a tarda notte.

Non si contano gli interventi delle forze dell’ordine, le denunce, le polemiche. Poi terminò la convenzione con il primo gestore e arrivò il secondo gestore, sempre della serie dei soliti noti, e qui la situazione sbracò definitivamente verso la serata danzantead alto volume di decibel notturni.Ricordol’ultima festa che vi fu celebrata, affollatissima, l’ultima notte del carnevale 2020: la settimana successiva l’Italia sarebbe stata chiusa per Covid.

Questo excursus storico per dire cosa?

Per dire che se la nuova amministrazione pensa di ripetere il medesimo pasticcio dell’epoca, riproponendo il modello Luc precedente, utilizzare lo “scatolone” di tufi per fare feste notturne con birre ad 1 euro, lo si dica subito. Non si perda tempo a parlare di cultura, comunità, trasformazione, giovani e via dicendo.

Quando trent’anni fa e poi vent’anni fa parlavamo di un uso sociale per i bisogni di base l’idea era una e ben chiara, all’epoca anche condivisa da chi stava per diventare amministratore: l’uso sociale di quella struttura si intende solo e unicamente se rivolto ai cittadini diversamente abili, alle associazioni che se ne prendono cura, alle associazioni riconosciute di utilità sociale e di servizio, ai cittadini meno garantiti e nella fattispecie l’idea era anche volta ai bambini e ai ragazzi che hanno bisogno di doposcuola gratuito.

Un doposcuola infatti, fino al 2004, era erogato gratuitamente dai volontari all’ARV, ve lo ricordate? Sul terrazzo del Luc, in quei locali che ora ospitano l’ufficio turistico. Lì l’associazione ARV (intitolata ad Agnese, Romina, Veronica), forniva questo servizio piccolo masignificativo. Poi l’associazione venne sfrattata per far spazio agli uffici ma non proseguì mai al Luc questo servizio che, così, terminò per sempre(era la fine del 2004).

Quindi, cari amici politici (e cercate di non indignarvi se non siete d’accordo o se avete già pensato a chi affidare lo scatolone): il Luc, per la conformazione architettonica che presenta (entrate a raso sulla strada, assenza barriere, posizione centrale, ecc.) va aggiustato e dedicato ai concittadini che chiamate “disabili”, alle loro associazioni, alle associazioni, ai volontari che vogliano fornire servizi gratuiti, al doposcuola per i ragazzi meno garantiti, così come dovrebbe essere normale in un paese civile (e lo è nel nord Italia).

Una casa delle associazioni, centrale, accessibile, utile, che dia identità alla comunità. Soluzioni alternative non ci sono adesso come non c’erano all’epoca. E infine, visto che dovrebbe costituirsi il presidio di Libera a Manfredonia, non starebbe male che Libera potesse aprire la propria casa comune nel locale che porta il nome di Peppino Impastato, per provare a presentare, al viaggiatore che passi sul lungomare, un migliore biglietto da visita della città.

A buon intenditore, poche parole.