Successo della pittrice Nicoletta Lauriola nel Santuario San Michele Arcangelo

Monte Sant’Angelo. Grande successo per la mostra di pittura e restauro di arte sacra “Una Voce per la Spiritualità” della pittrice e restauratrice Nicoletta Lauriola. L’evento, organizzato nella Sala multimediale dal Santuario Basilica San Michele Arcangelo e dall’Associazione Internazionale “Acceptus Mundi Onlus” in occasione dei festeggiamenti delle apparizioni di San Michele Arcangelo, ha riscosso notevole apprezzamento.

La mostra, aperta gratuitamente al pubblico dal 4 al 13 maggio 2024, è stata inaugurata sabato 4 maggio alla presenza di illustri personalità: il Rettore del Santuario Padre Ladislao Sucky, l’Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Giovanni Vergura, il Questore Dott. Antonio Lauriola e il Presidente dell’Associazione Internazionale “Acceptus Mundi Onlus” Michele Cocomazzi. Dopo il tradizionale taglio del nastro, i visitatori hanno potuto ammirare le opere esposte, guidati dalla stessa Nicoletta Lauriola, che ha illustrato nei dettagli i suoi dipinti e i restauri di statue di arte sacra, suscitando grande meraviglia tra i presenti.

Prima dell’inaugurazione ufficiale, il Dott. Giovanni Granatiero e il Questore Dott. Antonio Lauriola hanno letto poesie inedite della stessa artista, suscitando profonda emozione tra il pubblico. La mostra ha attratto numerosi visitatori dai comuni limitrofi e una considerevole presenza di pellegrini provenienti da diverse regioni italiane e paesi europei e internazionali. Notevoli sono stati gli apprezzamenti da parte di numerose istituzioni militari, sociali e religiose, tra cui il Vice Rettore Monsignor Martin Viviès di Mont Saint-Michel (Francia), il Rettore Padre Taddeo Musz del Santuario San Michele di Miejsce Piastone (Polonia), Monsignor Michel Garciadía Goni, Vescovo di Valencia (Spagna) e coordinatore dei Santuari Michaelici europei per il Giubileo 2025, e il Provinciale Italo-Elvetico dei Micheliti Padre Raffaele Gadek.

Un ringraziamento particolare è stato espresso al sindaco di Monte Sant’Angelo, cittadina dei due siti UNESCO, Dott. Pierpaolo D’Arienzo, al vice sindaco e assessore alla cultura Rosa Palomba. Nicoletta Lauriola, con questa mostra, ha saputo comunicare emozioni complesse e temi sacri attraverso i suoi dipinti, confermandosi un’artista eccellente. La sua capacità di esprimere l’arte come lingua universale che ispira e unisce le persone è stata riconosciuta con il prestigioso Trofeo “Acceptus Mundi Onlus” 2023 per Arte, Cultura, Tradizione e Spettacolo, riservato a personalità distintesi a livello nazionale.

La pittrice e restauratrice Nicoletta Lauriola ha dichiarato: “Ho dedicato questa mostra alle persone vere che hanno saputo regalarmi attimi di felicità, facendomi cogliere quel momento di ebbrezza in un labirinto chiuso di incertezze e paure nascoste.”

Il Presidente Michele Cocomazzi