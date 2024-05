L’articolo, appena pubblicato dalla testata giornalistica “L’immediato”, così come corredato dall’inequivocabile documentazione fotografica, che ritrae dirigenti e numerosi dipendenti, in servizio presso l’amministrazione comunale di Manfredonia, intenti a comparire all’interno della sede cittadina di un partito politico, pone seri e fondati interrogativi, da indirizzarsi all’intera cittadinanza ed all’organo commissariale in carica.

Gli atteggiamenti assunti e le condotte adottate da tali dirigenti e dipendenti dell’amministrazione comunale risultano conformi all’inequivocabile tenore degli artt 3, commi 1 e 2 e 13, comma 4, del D.P.R. n.62/2013 e s.m. , costituenti disposizioni recate dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

In buona sostanza, conformemente a quanto previsto dalle richiamate norme, i detti comportamenti posti in essere dai dirigenti e dipendenti comunali in questione possono definirsi leali? Queste azioni sono suscettibili di essere qualificate quali esemplari, in termini di integrità e correttezza?

Giova rammentare, a tal proposito, che le citate, nitide, regole che disciplinano l’agire dei pubblici dipendenti, traggono origine dall’ art. 98 della Costituzione italiana, a mente del quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

Si attende, pertanto, un esaustivo riscontro, da parte del Commissario Straordinario e del Segretario Generale, sotto il profilo giuridico.

Peraltro, nel corso di queste intense giornate, sono emerse, in sede di estesa interlocuzione con i concittadini, diffuse doglianze in merito alla efficienza dell’azione amministrativa, di natura gestionale, promanante da talune figure professionali, incardinate in seno all’amministrazione municipale.

É tutto normale?

Nota stampa a firma di Ugo Galli, candidato sindaco di Manfredonia.