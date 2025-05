“No al romanticismo, sì al realismo”. Con queste parole Nunzio Angiola, consigliere comunale di Foggia e segretario provinciale del movimento civico “Cambia – Con Angiola”, ha motivato la sua astensione durante la seduta del Consiglio comunale del 20 maggio, dedicata al rilancio della linea ferroviaria Foggia–Manfredonia.

Una posizione non ideologica, ma fondata, secondo Angiola, su perplessità legate al metodo e all’assenza di analisi concrete: “Non mi oppongo al trasporto pubblico, ma è necessario un approccio serio e informato”.

“Chi userà questa linea? E con quale frequenza?” – ha chiesto Angiola in aula. A suo giudizio, la discussione si è mossa su un piano più emozionale che razionale, senza una preventiva analisi dei flussi di traffico o del bacino di utenza. La tratta, ha ricordato, è inattiva da oltre dieci anni e attualmente utilizzata solo in estate: “Un rilancio non può prescindere da una valutazione seria sulla reale domanda di mobilità”.

Mozione “debole” e nessun atto formale a RFI

Secondo il consigliere, la mozione approvata è carente di elementi tecnici e operativi. Manca, in particolare, una richiesta ufficiale a RFI per l’avvio di uno studio di fattibilità o una analisi costi-benefici. “Si è parlato di una presunta iniziativa della Regione Puglia, ma nessuno ha fornito riscontri certi sull’effettiva esistenza di uno studio”, ha precisato.

Angiola sottolinea la necessità di valutare l’impatto economico e ambientale dell’opera, e di considerare soluzioni alternative più sostenibili ed efficienti per la mobilità locale.

“Non basta evocare il passato: serve visione strategica”

L’invito del consigliere è chiaro: superare l’approccio nostalgico e affrontare il tema dei trasporti con rigore, serietà e visione moderna. “Il miglioramento del servizio pubblico è una priorità, ma deve poggiare su analisi reali e strategie integrate. Solo così si tutelano davvero gli interessi dei cittadini”.

Lo riporta l’immediato.net.