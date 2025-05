Argentero, 'abbiamo scritto a Giuli, vogliamo essere ascoltati'

Ci sono sedi opportune per confrontarsi e trovare soluzioni”.

Lo ha detto Luca Argentero, Ceo e Co-founder della Onlus ‘1Caffè’, alla prima edizione del TEDx University of Foggia, dedicata al tema della Restanza.

L’attore ha risposto a domande sulla recente polemica tra il ministro Giuli e chi lavora nel cinema, alimentata dalle parole di Elio Germano che ha accusato il governo di disinteressarsi dei problemi del cinema.

“È molto difficile prendere una posizione – ha detto Argentero -. Penso sia stato un po’ indelicato da parte del ministro rivolgersi al singolo e non alle associazioni. Quello che Elio ha chiesto è un confronto con le associazioni di categoria. Ma nelle occasioni pubbliche chi fa politica deve sempre sottolineare quello che va bene e non quello che non va bene. Secondo me, c’è stata una mancanza di comunicazione. Se invece le istituzioni si rivolgeranno alle associazioni di categoria per sapere cosa realmente si può fare per migliorare il nostro settore si troverà un punto di incontro”. Parlando dei suoi impegni sul piccolo schermo, Argentero ha detto: “ho finito di girare una serie per Netflix, ho finito una serie per Sky e tra poco inizieremo la quarta serie di Doc”.

ANSA