MANFREDONIA (FOGGIA) – Premesso che il giorno di sabato 24 maggio 2025, nei pressi di via del Porto, si svolgerà la manifestazione musicale denominata “Battiti on the Road”;

Considerato che tale manifestazione comporterà l’affluenza di numerosi spettatori e che, pertanto, si renda necessaria la tutela della sicurezza urbana e della viabilità;

Riscontrata la necessità di sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione in oggetto;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 23.12.2024 relativo agli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. F, 7, 37, 20 e 159 del vigente Codice della Strada e ss.mm.ii.

ORDINA

La chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del giorno 24 maggio 2025 nelle seguenti strade e piazze:

Lungomare Nazario Sauro, nel tratto tra via De Florio e P.le Ferri;

Viale Miramare, da P.le Ferri a via A. Volta;

Via Campanile, da Corso Roma a Lungomare Nazario Sauro;

Via Stella, da Corso Roma a Corso Manfredi;

Via del Porto (intera strada, incluso lato parco giochi);

Piazzale Ferri, ambo i lati (intera piazza sino all’ingresso del Molo di Levante);

Viale Miramare, da P.le Ferri a via A. Volta, ambo i lati;

Via dell’Arcangelo, ambo i lati;

Piazzale Tommasino (area parcheggio);

Via S.G. Bosco, tratto tra Via dell’Arcangelo e Via E. Fieramosca;

Via E. Fieramosca, tratto da Piazzale Tommasino a Viale Miramare.

Dispone inoltre che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire l’efficace attuazione della presente ordinanza e che siano informati gli organi competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni.

Dalla presente ordinanza decorre immediatamente l’efficacia.

